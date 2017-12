(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2017 Ucraina, Perelygin (Ambasciatore) in corso una guerra ibrida che la Russia tiene nascosta L'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yevhen Perelygin partecipando al convegno "Crimea - la perla ucraina. Storia e modernità" ha dichiarato alla stampa che nella parte orientale del Paese è in corso una guerra ibrida che la Russia vuole nascondere a tutti i costi. Un conflitto che negli ultimi 4 anni ha causato oltre 10mila vittime. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev