Ucraina, Tymoshenko annuncia sua candidatura alla presidenziali

Kiev (askanews) - L'ex premier dell'Ucraina, Yulia Tymoshenko, ha ufficialmente lanciato la sua candidatura alle presidenziali, con i sondaggi che la indicano come favorita."Mi candido per la presidenza", ha annunciato durante una sessione del suo partito nazionalista, salutata dal tripudio della folla.Tymoshenko è considerata la favorita alle elezioni del 31 marzo, secondo gli ultimi sondaggi, ma nessun candidato sembra avere un vantaggio insormontabile. La 58enne ha un sostegno pari al 16 per cento per questa votazione a doppio turno, davanti al presidente uscente Petro Poroshenko con il 13,8 per cento.In terza posizione c'è Volodymyr Zelensky, un comico che in passato ha interpretato il presidente del Paese in un programma televisivo, ma che ha promesso di rinnovare il sistema politico ucraino.Tymoshenko è stata una figura di spicco sulla scena politica negli ultimi due decenni, conquistando le luci della ribalta per il suo ruolo di 'pasionaria' nella Rivoluzione arancione del 2004.I suoi sostenitori dicono che ha la volontà ferrea e le credenziali anti-Cremlino necessarie per guidare l'Ucraina, mentre i detrattori l'accusano di corruzione e dicono che potrebbe avere legami con il presidente russo Vladimir Putin.