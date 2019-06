Ue, Conte: negoziato complesso, serve approccio costruttivo

Bruxelles, 21 giu. (askanews) - Un negoziato difficile ma l'auspicio è che ci sia un approccio costruttivo da parte dell'Unione Europea. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles ha parlato delle trattative sulla procedura d'infrazione all'Italia dell'Ue."Il negoziato è molto difficile e complesso, non ho mai pensato ci fosse una strada spianata, anzi sono anche meravigliato che, mentre a fine anno scorso, c'era una particolare sensibilità oggi, a parità di difficoltà, se non aumentata la valutazione è di strada spianata", ha spiegato.Sull'approccio al tavolo dei negoziati Conte è chiaro. "A me interessa ci sia un approccio costruttivo da parte di tutte le parti che siedono intorno al tavolo. Io rappresento l'Italia, coadiuvato dal ministro Tria, e sono sicuro del mio approccio costruttivo. Confido che anche la controparte abbia un approccio costruttivo, questa è la premessa. L'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa".