Ue: Conte: non siamo qui per firmare nulla sul Mes

Bruxelles, 12 dic. (askanews) - Nessuna firma è in programma a Bruxelles sul Mes. Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Consiglio europeo rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle discussioni in corso per la riforma del trattato del Fondo salva-Stati, su cui ieri il Parlamento italiano ha votato una risoluzione."Non siamo qui per firmare nulla. C'è piena sintonia fra governo e Parlamento. Vogliamo ancora migliorarlo, abbiamo da lavorare su alcuni aspetti niente affatto secondari; ad esempio - ha precisato -, ci sono le note Cacs, che per chi non lo sapesse sono la 'clausole di azione collettiva. Per esempio - ha continuato Conte - vorremmo suddividere le classi di creditori per organizzare meglio i voti. E ci sono altri aspetti ancora"."Ci lavoreremo. Quindi- ha aggiunto il premier - vi preannuncio e confesso che ho già anticipato ai leader europei che dovremo lavorarci sopra. Procederemo con una visione complessiva". Prima di procedere su questo vogliamo una visione complessiva. Il Parlamento - ha concluso Conte - sarà informato in modo trasparente come abbiamo sempre fatto, sarà pienamente coinvolto".