Ue, De Vincenti: Italia torni ad essere protagonista della costruzione europea

(Agenzia Vista) Napoli, 21 giugno 2017 Il ministro per il Mezzoggiorno, Claudio De Vincenti, ha partecipato alla presentazione del quarto rapporto annuale sull'economia del mare in Italia. De Vincenti ha sottolineato come il rafforzamento della via della seta sia un'occasione di sviluppo per il meridione, affiancato al migration compact, che prevede investimenti europei in Africa e in Medio Oriente, ''Il Mezzoggiorno rappresenta l'avanguardia dell'Europa che guarda a quei territori''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev