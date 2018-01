Ue, Gentiloni: c'è grandissimo bisogno partecipazione democratica

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2018 Ue Gentiloni c e grandissimo bisogno partecipazione democratica Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in conferenza stampa al termine del vertice dei Paesi dell'Europa meridionale a Roma ''Abbiamo grandissime affinita' storico, geografice e civili e fortissimi punti di vista comuni sul futuro dell'Unione europea. Se dovessi sintetizzare, i nostri 7 paesi sono decisamente europeisti, è un gruppo che si caratterizza per discutere e fare proposte a beneficio dell'intera Unione europea perché crediamo nel futuro della Ue" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev