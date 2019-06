Ue, Giorgetti: "Scontro non contro ma all'interno dell'Europa"

(Agenzia Vista) Liguria, 08 giugno 2019 "Sul debito siamo oggettivamente in difetto. Non dobbiamo fare uno scontro contro l'Europa, ma portare lo scontro all'interno dell'Europa. l'Italia deve difendere gli interessi nazionali, come fanno gli altri Paesi": lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, dal palco del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. A proposito delle mancate nozze tra Fca e Renault / Facebook Giovani Imprenditori Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it