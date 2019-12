Ue, inizia l'Era von der Leyen

Bruxelles, 12 dic. (askanews) - Con l'arrivo a Bruxelles dei primi leader europei, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel è ufficialmente iniziata l'Era von der Leyen.Si tratta ingfatti del primo summit europeo che vede la politica tedesca in veste di presidente della Commissione europea.Tra le altre cose, sul tavolo del vertice c'è il "Green new deal europeo", il progetto voluto da Usrula von der Leyen per fare dell'Unione europea il leader nella lotta ai cambiamenti climatici e dell'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.