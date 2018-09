(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2018 Ue Onu stanziano 50mln contro violenza sulle donne in Ameirca Latina Un'iniziativa dell'Unione europea (UE) - Nazioni Unite (ONU) da 50 milioni di euro è stata lanciata oggi con l'obiettivo di eliminare la violenza contro donne e ragazze in America Latina / fonte Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev