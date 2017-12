(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 dicembre 2017 Ue, Premio Sacharov al Venezuela, ma gruppo della sinistra unitaria esce dall'aula E' stato consegnato all'opposizione democratica in Venezuela il premio Sacharov per la libertà di pensiero, non tutti sono stati d'accordo però: il gruppo parlamentare GUE della Sinistra europea unita ha manifestato il proprio dissenso uscendo dall'aula al momento della consegna del premio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev