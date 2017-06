UK, Corbyn arriva alla sede del Labour Party accolto da vincitore

Londra, 9 giu. (askanews) - Il leader laburista Jeremy Corbyn lascia la sua abitazione nel borgo londinese di Islington, presa d'assalto da fotografi, telecamere e giornalisti, e arriva in auto alla sede principale del suo partito, accolto da trionfatore, con applausi e ovazioni.Corbyn stato il protagonista principale della spettacolare rimonta del Labour Party alle elezioni legislative nel Regno Unito e ha messo alle strette la premier Theresa May, impedendole di ottenere una maggioranza sicura in Parlamento.