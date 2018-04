Ultimatum di Di Maio a Salvini: decida entro settimana su governo

Roma (askanews) - "Queste consultazioni dimostreranno che l'idea di un governo di centrodestra è fallita. Queste consultazioni sono l'occasione per prendere consapevolezza che le uniche forze chiamate in queste consultazioni in grado di dialogare e di fare un contratto sono M5S e Lega". Lo ha detto il leader M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha ricevuto il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."A Salvini - ha aggiunto - dico che tempo non ce ne è più: deveprendere una decisione entro questa settimana. Il Paese non puòpiù aspettare"."Ho letto una sua dichiarazione, dice che serve umiltà ma Salvini deve comprendere l'importanza del contratto di governo su modello tedesco che proponiamo: gli può dare l'occasione di fare le cose sempre promesse. Faccia una scelta ma il tempo è poco. Mi aspetto una risposta definitiva entro questa settimana".