Ultimo impegno ufficiale per il principe Filippo, poi la pensione

Roma, (askanews) - Ultimo impegno pubblico ufficiale a Buckingham Palace per il principe Filippo. Si congeda così dalla vita pubblica il marito della regina Elisabetta II, che, come annunciato, è pronto alla meritata pensione a 96 anni.Il duca di Edimburgo, titolare del record di longevità per un consorte reale, passa in rivista una parata dei Royal Marines, unità della Royal Navy, la marina militare britannica, che ha servito durante la Seconda Guerra mondiale.Temperamento focoso e humour corrosivo, Filippo accompagna la sovrana, più riservata e ponderata, dal suo accesso al trono nel 1952. La sua ultima uscita da solo metterà la parola fine a 65 anni di carriera che l'hanno condotto a partecipare a 22.219impegni da solo, a effettuare 637 visite ufficiali e apronunciare 5.500 discorsi, secondo le statistiche pubblicate da Buckingham Palace."D'ora in poi potrà decidere di partecipare a impegni insieme alla regina, di tanto in tanto", ha detto un portavoce del palazzo. In altre parole, non si ritirerà del tutto dalla vita pubblica e continuerà, quando ne avrà voglia, ad accompagnare Elisabetta II negli appuntamenti ufficiali. "Il mio primo, secondo, e ultimo compito è di non lasciare mai cadere la regina", aveva detto qualche anno fa.