Ultradestra nel parlamento andaluso, è la prima volta dopo Franco

Siviglia (askanews) - Per la prima volta dalla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975 un partito di estrema destra ha ottenuto dei seggi in un parlamento regionale spagnolo. E' accaduto in Andalusia dove il piccolo partito Vox ha ottenuto 12 seggi, consegnando alla destra nel suo complesso la maggioranza del parlamentino della regione meridionale, governata dai socialisti da oltre trent'anni.I risultati dimostrano che Vox, contrario all'immigrazione illegale e all'indipendenza catalana, ha superato anche i sondaggi più ottimistici, che davano al partito cinque seggi."Gli andalusi hanno fatto la storia... e si sono liberati di 36 anni di governo socialista" ha detto il leader Santiago Abascal.Il partito socialista (PSOE) del premier Pedro Sanchez ha registrato il peggior risultato della sua storia con 33 seggi. Il suo potenziale alleato a sinistra Adelante Andalusia ha raccolto solo 17 seggi, mentre il partito popolare conservatore ha ottenuto 26 seggi e i liberali di Ciudadanos 21.