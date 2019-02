Umberto Bossi ricoverato a Varese dopo malore in casa. Sta meglio

Varese, 14 feb. (askanews) - Sono ore di apprensione per la salute di Umberto Bossi. Il senatur, 77 anni, ha avuto un malore nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese, ed è caduto battendo la testa. Poco prima delle 18, Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento.In molti hanno manifestato vicinanza al fondatore della Lega e alla sua famiglia a cominciare dall'europarlamentare e storico esponente leghista Mario Borghezio."E' l'unico rivoluzionario che l'Italia abbia avuto dal dopoguerra ad oggi e l'ho seguito per questo motivo e lo ammiro, un grande risvegliatore di popoli, ha avuto una capacità unica di parlare alle persone per questo è stato amati, difeso e anche contestato. Il suo esempio di uomo politico, con la schiena dritta, sincero, pulito, onesto non è facilmente riproducibile è un personaggio unico un grande rivoluzionario con la schiena dritta e le mani pulite".