Un'intrusa alla sfilata di Chanel a Parigi, fermata da Gigi Hadid

Parigi, 1 ott. (askanews) - Sfilata con intrusa. È successo a Parigi durante la sfilata di Chanel in una suggestiva scenografia che riproduceva i tetti di Parigi.All'improvviso una donna si è infilata fra le modelle che sfilavano. Si sono subito attivati gli uomini della sicurezza che non sono però riusciti a far scendere la donna. Ci ha pensato al top model Gigi Hadid che, finito di sfilare, invece di scendere dalla passerella, ha aspettato l'intrusa e l'ha accompagnata, quasi spintonandola, lontano dai riflettori.