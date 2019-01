Un leone danza sott'acqua per il nuovo anno lunare in Malaysia

Kuala Lumpur, 30 gen. (askanews) - Si muove con grazia sott'acqua, al suono di percussioni e cimbali. Un leone luccicante e colorato, sotto le cui vesti si nascondono due sub professionisti, performer chiamati a eseguire la tradizionale danza cinese che celebra il nuovo anno lunare in Malaysia.Daryl Foong, manager dell'acquario Aquaria Klcc: "È più di uno spettacolo da guardare per le persone. Credo che vedere la danza del leone a terra sia diventato noioso per i malesi, vederla sott'acqua è qualcosa di nuovo e interessante per loro. Quando facciamo la danza del leone sott'acqua, ovviamente abbiamo i nostri sub, i nostri sub specializzati, ne abbiamo di ogni tipo, da sub soccorritori fino agli istruttori sommozzatori.Una delle cose più importanti per loro è saper controllare il galleggiamento e riuscire allo stesso tempo a eseguire i movimenti sott'acqua senza urtarsi o sbilanciarsi, senza colpire la mostra o gli animali presenti".