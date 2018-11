(Agenzia Vista) USA, 01 novembre 2018 Un saluto diverso per ogni alunno, la trovata dell'insegnante USA per iniziare bene la giornata Jamie Phelps Judy è il nome della maestra che ha ideato questa iniziativa per far iniziare meglio la giornata ai suoi alunni, della Len Lastinger Primary School di Tifton. Ogni bambino sceglie da un cartello il tipo di saluto che vuole scambiarsi con l'insegnante e poi entra in classe. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it