(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 22 dicembre 2018 Vigili del fuoco sono stati impegnati ad Arquata del Tronto per il recupero di una capra. L’animale che era finito in un dirupo, non riusciva a raggiungere il gregge. Raggiunto con le tecniche SAF, è stato recuperato e liberato / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it