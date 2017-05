Una Ong in Borneo salva un raro esemplare di orangotango albino

Borneo (askanews) - Sta molto meglio questo dolcissimo e raro esemplare femmina di orangotango albino che era stato soccorso da alcuni attivisti di una ong animalista nella parte indonesiana dell'isola del Borneo dopo essere stato trovato rinchiuso in una gabbia."L'orangotango fa molti progressi - il veterinario, Arga Sawung Kusuma - beve latte regolarmente, le diamo sempre la canna da zucchero e mangia morsi di banana. Ma assaggia anche l'ananas e l'arancia. Sta facendo molti progressi"."Ha preso ben 4 chili e mezzo. Secondo le nostre stime, 4 chili e mezzo in 10 giorni è un risultato molto buono. Le faremo delle analisi del sangue e speriamo che i campioni siano buoni"."Abbiamo appena verificato il suo stato di salute - ha concluso il medico - cerchiamo di tenerla sotto controllo, soprattutto perché è albina e quando si trova nella sua stanza e la luce è forte chiude un po' gli occhi. Quindi stiamo valutando lo stato della sua pelle e degli occhi".Dei bellissimi occhi azzurri. Il primate ha circa 5 anni e ora è stato trasportato nel centro di rieducazione dell'ong (Bosf) a Nyaru Menteng (The BOS Nyaru Menteng Orangutan Rescue Center).