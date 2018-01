Una ragazza si spoglia e fa il bagno nella fontana di piazza Navona

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 Forse voleva sentirsi come Anita Ekberg nella «Dolce vita» di Federico Fellini. Anche se in un’altra fontana romana (l’attrice entrava infatti nella fontana di Trevi sotto gli occhi di Marcello Mastroianni). Ma l’epilogo non è stato lo stesso raccontato nella famosa pellicola. E così mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, una donna 33enne, originaria di Siena e senza fissa dimora, si è spogliata tra la folla e si è immersa nella berniniana fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona. Courtesy Facebook Antonio Di Gallo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev