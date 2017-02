Unicef: in Ucraina oltre 1 milione di bambini a rischio

Milano (askanews) - La guerra in Ucraina sembra essere scomparsa dal racconto collettivo, ma in realtà non è ancora un capitolo chiuso. Nella parte orientale del paese ci sono continue violazioni del cessate il fuoco, l'ultimo picco a gennaio quando sono scoppiati violenti scontri tra esercito ucraino e separatisti filorussi. Una situazione di caos in cui è in corso "un'emergenza invisibile", come spiega l'Unicef che riguarda oltre 1 milione di bambini che hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Un numero raddoppiato rispetto all'anno scorso a causa dei combattimenti senza fine e del continuo deterioramento delle condizioni di vita.I bambini convivono con bombardamenti improvvisi, non hanno scuole, vivono in famiglie senza reddito, sussidi o accesso al sistema sanitario. L'Unicef chiede per prima cosa alle parti in conflitto di rispettare da subito l'accordo di cessate il fuoco sottoscritto a Minsk nel 2015 e poi chiede aiuto a raccogliere i 31 milioni di dollari necessari per aiutare i bambini colpiti dal conflitto.