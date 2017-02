Uomo aggredisce militari al Louvre, Hollande: è atto terroristico

Roma, (askanews) - Quello di stamane al Louvre è stato "indubbiamente un atto terroristico": lo ha detto il presidente francese Francois Hollande, dopo che un uomo armato di machete e al grido di Allah Akbar ha aggredito un soldato di pattuglia davanti al museo più frequentato al mondo.Da Malta, dove è in corso il vertice Ue, Hollande ha sottolineato che la Francia resta sotto l'ombra della minaccia terroristica:"La minaccia è qui tra noi, è presente e dobbiamo continuare a farvifronte, è il motivo per il quale abbiamo mobilitato così tante risorse e continueremo a fare così finché sarà necessario".Mentre l'attentatore è stato raggiunto al ventre da proiettili e il militare aggredito è rimasto ferito alla testa ed è stato ricoverato a sud di Parigi, il Museo riapre sabato, come annunciato dalla ministra francese della Cultura, Audrey Azoulay:"Vorrei anche spendere una parola sullo staff del Louvre, che si sono coordinati in modo perfetto con le forze dell'ordine per garantire la protezione dei visitatori, gestendo flussi che non era facile gestire e ringrazio anche i visitatori per la loro comprensione - ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa sul posto - Il museo è rimasto chiuso questo pomeriggio per sicurezza riaprirà domani". La Francia è stata colpita, nel 2015 e nel 2016, da una serie di attentati jihadisti senza precedenti che hanno causato 238 morti e centinaia di feriti. La procura antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per "tentato omicidio aggravato in relazione a un'organizzazione terroristica e associazione a delinquere terroristica criminale".