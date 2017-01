"Up Helly Aa", le isole Shetland riscoprono le radici vichinghe

Roma, (askanews) - "Up Helly Aa", è l'immancabile festival vichingo che si tiene ogni anno a Lerwick, nelle isole Shetland. Asce, elmi, scudi, barbe e chiome voluminose: il tempo sembra essersi fermato in queste remote isole scozzesi.Il leader dell'unità vichinga Up Helaa Aa, Lyall Gair, spiega: "L'Up Helly Aa è un festival che si tiene da più di 100 anni. E' semplicemente un evento che celebra la nostre radici vichinghe con la Scandinavia. E' qualcosa per passare il tempo durante l'inverno, quando abbiamo delle notti molto nere nelle Shetland"."Semplicemente fantastici - spiega una residente, 60 anni, Evelyn - Non vedo l'ora che inizi. Sarà una giornata lunga, una nottata lunga, è bellissimo". Per il turista del Texas, Daniel Kim, 34 anni, una festa indimenticabile:"Davvero unico, molto lontano, qualcosa che non è facile vedere in tv o su internet o roba simile. E' qualcosa di davvero diverso, fuori dalla nostra normalità".