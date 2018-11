Usa 2018, Trump: "Ora i democratici verranno da me e negozieremo"

Roma, (askanews) - Collaborare con i democratici che ora hanno la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, ma cercando di restare in posizione di vantaggio grazie alla maggioranza repubblicana al Senato: è la nuova scommessa del presidente americano Donald Trump dopo le elezioni di midterm. Trump lo ha ribadito a più riprese durante la conferenza stampa alla Casa Bianca per commentare i risultati del voto, che ha definito una vittoria storica per sé e per i repubblicani. Trump ha indossato - forse non per caso - una cravatta azzurra, colore del partito democratico e piuttosto raro per lui, che in genere preferisce il rosso, colore del partito repubblicano."Potrebbe davvero essere una gran bella situazione bipartisan - ha detto Trump - se avessimo vinto di uno, due, tre o quattro o cinque, questo non succederebbe. E più si è al limite, peggio è. Invece così, verranno da me, negozieremo, forse troveremo un accordo o forse no, è possibile. Ma abbiamo un sacco di cose in comune sulle infrastrutture, vogliamo fare cose sull'assistenza sanitaria e anche loro vogliono fare cose sull'assistenza sanitaria, ci sono un sacco di gran belle cose che potremmo fare insieme".