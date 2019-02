Usa 2020, Bernie Sanders si ricandida alle elezioni presidenziali

Milano, 19 feb. (askanews) - Bernie Sanders ci riprova. Il senatore del Vermont che tre anni fa sorprese tutti mettendo in difficoltà Hillary Clinton alle primarie e conquistando oltre 20 Stati, ha annunciato che si ricandiderà alle primarie democratiche, e dunque alla presidenza degli Stati Uniti anche nel 2020."È assolutamente imperativo che Donald Trump sia sconfitto, perché credo sia inaccettabile e antiamericano avere un bugiardo patologico come presidente", ha detto in una intervista alla Cbs il senatore 77enne che affronterà la prossima campagna elettorale da una posizione completamente diversa rispetto all'ultima volta. Se nel 2016 era il socialista con poche chance che all'improvviso divenne l'unico possibile rivale di Clinton, nel 2020 partirà fra i favoriti nella corsa democratica ale presidenziali. Cambiamento che non influirà sui pilastri delle sue politiche: progressiste e nel nome dei diritti di tutti. Temi come l'aumento del salario minimo e la necessità di una copertura sanitaria universale saranno il cuore della sua campagna.Alle primarie dovrà vedersela con una folla di candidati, in tutto una quindicina: fra questi Elisabeth Warren, Kamal Harris, Kirsten Gillibrand e Julian Castro.