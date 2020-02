Usa, al dibattito Dem tutti contro i favoriti Sanders e Buttigieg

Milano, 8 feb. (askanews) - Tutti contro Bernie Sanders e Pete Buttigieg: nel dibattito tra aspiranti candidati presidenziali del partito democratico Usa il senatore del Vermont e l'ex sindaco di South Bend sono finiti sotto il fuoco incrociato degli sfidanti, nel comune tentativo di bloccare una fuga in avanti dei due, a pochi giorni dalle primarie nel New Hampshire.Sanders è stato attaccato da Joseph Biden, Elizabeth Warren a gli altri, per le sue idee "da sinistra radicale" e per essersi opposto in passato all'introduzione di regole per limitare il porto d'armi, mentre Buttigieg è stato preso di mira per la poca esperienza e i troppi legami con grandi donatori.Dopo il testa a testa in Iowa, Sanders e Buttigieg sono considerati in pole position anche per il New Hampshire e potrebbero staccare il gruppo con il voto dell'11 febbraio.Un dibattito con "colpi e contrattacchi, ma nessun k.o.", riassume il New York Times, pur sottolineando che "ora Sanders si piazza chiaramente in testa" alla gara. I sondaggi in vista del voto in New Hampshire lo danno d'altronde circa 9 punti davanti a Buttigieg.