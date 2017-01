Usa, Ambasciatrice tedesca: Costruzione muro non è mai soluzione

Roma, (askanews) - "La costruzione di un muro non è mai la soluzione": ad affermarlo, in riferimento alla proposta del presidente americano Donald Trump di erigere una barriera anti-migranti al confine con il Messico, è l'Ambasciatrice tedesca in Italia, Susanne Wasum-Rainer, intervistata da askanews a margine di un dibattito intitolato "Trump-Brexit-Roma60-Elezioni", organizzato assieme all'onorevole Lia Quartapelle nella sede dell'Ambasciata a Roma."Per la Germania gli Stati Uniti sono e restano un partner di straordinaria importanza. Voglio sottolinearlo con forza: è un partner molto importante nella Nato e un partner molto importante a livello bilaterale e anche nelle relazioni commerciali bilaterali", ha spiegato la diplomatica tedesca."In merito alla nostra politica, per noi la costruzione di un muro non è mai una soluzione, né per il superamento di un problema di profughi o migranti o di altre questioni", ha sottolineato.