Usa annunciano sospensione trattato nucleare con Russia: tensioni

Washington, 1 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno annunciato, per voce del segretario di Stato Mike Pompeo, che dal 2 febbraio sospenderanno l'adesione al trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (Inf) - firmato con l'Unione Sovietica in piena Guerra fredda - dopo il fallimento del dialogo con Mosca.Washington accusa il Cremlino di violare il trattato dal 2014. La sospensione durerà 6 mesi, dopo i quali scatterà il ritiro dal trattato, "a meno che la Russia non torni a rispettarlo, distruggendo tutti i missili, le basi di lancio e le relative attrezzature" che violano l'intesa.Il vice-ministro agli affari esteri russo, Sergei Ryabkov:"Riteniamo che il trattato sia necessario. Serve gli interessi della nostra sicurezza e della sicurezza europea. Sarebbe estremamente irresponsabile indebolirlo con passi unilaterali"."Stanno probabilmente avviando una gara per logorarci economicamente, ma non capiscono che abbiamo imparato la lezione dal passato e la nostra risposta ad ogni sfida economica sarà economicamente stimolante".Sull'argomento si è espressa anche la cancelliera tedesca Angela Merkel:"Per noi è chiaro che la Russia ha violato il trattato. Quindi abbiamo bisogno di parlare con la Russia e faremo tutto ciò che è in nostro potere, il ministro degli Esteri e io, per garantire che le trattative possano ricominciare entro sei mesi. Altrimenti la Nato analizzerà con molta cura ciò che questo significa".L'accordo fu firmato nel 1987 dall'allora presidente americano Ronald Reagan e dall'omologo sovietico, Mikhail Gorbaciov, e prevedeva l'eliminazione di tutti i missili a gittata intermedia e i relativi apparati di lancio, oltre al divieto di testare nuovi missili.