USA-Cina, Trump: "Noi in posizione di forza per la prima volta in 35 anni" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 25 febbraio 2019 "Abbiamo appena terminato un importante incontro con la Cina, abbiamo appena scritto una dichiarazione: sta andando molto bene con la Cina, è stato un lungo fine settimana hanno deciso di stare due giorni in più, probabilmente partiranno stasera tardi. E' andato tutto bene e avremo grandi notizie nelle prossime settimane. E' stato davvero fantastico. La relazione è eccezionale, ci siamo posti in una posizione di forza per la prima volta in 35 anni. Vogliamo con la Cina un buon accordo per entrambi i Paesi ed è quello che faremo.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento al Ballo dei Governatori. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev