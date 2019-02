(Agenzia Vista) Washington, 01 febbraio 2019 "Dico che i rapporti che abbiamo con la Cina non sono mai stati così avanzati, non sono mai stati migliori. L'accordo non è mai stato così avanzato perchè non l'abbiamo mai avuto mentre adesso avremo un ottimo accordo, se tutto va bene. Sarà un bene per entrambi i paesi.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando il Vice Primo ministro della Repubblica cinese. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev