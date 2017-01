Usa, condannato a morte l'autore della strage di Charleston

Charleston (askanews) - L'autore della strage nella chiesa metodista di Charleston, South Carolina, dove morirono nove fedeli di colore, è stato condannato a morte. Un tribunale statunitense ha deciso che Dylann Roof, che si definisce un suprematista bianco, dovràessere giustiziato per i nove omicidi del giugno 2015 che scioccarono il paese.Il 22enne era stato arrestato il mese scorso per 33 capi d'accusa, tra i quali crimini d'odio. Simpatizzante del Ku Klux Klan, Roof era stato appena accolto in una riunione di studio sullaBibbia quando aveva aperto il fuoco facendo una carneficina.Roof è rimasto quasi impassibile alla lettura del verdetto unanime. "Sento ancora comese dovessi farlo", ha dichiarato Roof a proposito della strage. Il 22enne si è difeso da solo, non ha chiamato nessun testimone a sua difesa e non ha presentato prove per dimostrare la sua innocenza o influenzare la giuria."Non posso vivere nell'odio. Ma penso che col tempo verrà la pace. Ma non subito, no", ha commentato Melvin Graham, il fratello di una delle nove vittime di Charleston.