USA-Corea del Nord, Trump: "Incontrerò Kim Jong Un in Vietnam il 27 e 28 Febbraio" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 06 febbraio 2019 USA-Corea del Nord, Trump, incontrero Kim Jong Un in Vietnam il 27 e 28 Febbraio "Se non fossi stato eletto presidente degli Stati Uniti adesso saremmo in guerra con la Corea del Nord. C'è ancora molto lavoro da fare ma il mio rapporto con Kim Jong Un è buono. Kim Jong Un e io ci incontreremo di nuovo il 27 e il 28 febbraio in Vietnam."Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso al Congresso sullo Stato dell’Unione." _Fonte/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev