Usa, firmata in Alabama legge sulla castrazione chimica

Montgomery, 11 giu. (askanews) - La governatrice dell'Alabama, Kay Ivey, ha firmato una legge che impone ai condannati per reati sessuali contro bambini di età inferiore ai 13 anni di iniziare la castrazione chimica un mese prima di essere rilasciati dalla custodia.Il nuovo provvedimento impone alle persone condannate per tale reato di continuare i trattamenti fino a quando un tribunale non riterrà più necessario il trattamento e obbliga, inoltre, i trasgressori a pagare il trattamento."Questa legge è un passo verso la protezione dei bambini in Alabama", ha detto Ivey secondo quanto riportato dalla Cnn.La castrazione chimica comporta la somministrazione di farmaci - tramite compresse o iniezione - per rimuovere l'interesse sessuale e rendere impossibile ad una persona compiere atti sessuali. Se la persona interrompe il trattamento, gli effetti possono essere reversibili.