Usa, il senatore John McCain ha un tumore al cervello

Washington (askanews) - Il senatore repubblicano John McCain ha un tumore al cervello. Il cancro è stato scoperto la settimana scorsa, durante un'operazione per un coagulo di sangue nell'occhio, ha comunicato il suo ufficio.McCain, 80 anni, è stato candidato alle presidenziali del 2008,quando vinse Barack Obama, fra i primi a lasciare su Twitter un messaggio di sostegno. "John McCain è un eroe americano e uno dei più coraggiosi combattenti che abbia mai conosciuto. Il cancro non sa contro chi si è messo. Fagli patire le pene dell'inferno, John".Repubblicano dell'Arizona, McCain è un ex pilota dell'esercito americano catturato dai vietcong nel corso della guerra del Vietnam dove venne tenuto prigioniero per sei anni. La settimana scorsa proprio la sua assenza per l'operazione aveva fatto rimandare il voto sulla riforma della sanità, per mancanza di numeri.Anche il presidente Trump ha affidato a Twitter un messaggio di incoraggiamento: "Io e Melania mandiamo i nostri pensieri e le nostre preghiere al Senatore McCain, a Cindy e ala sua intera famiglia. Rimettiti presto".