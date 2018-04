Usa, in California tutti pazzi per i tatuaggi sonori

Los Angeles (askanews) - La moda all'ultimo grido in fatto di tatuaggi? In California è quella dei tatuaggi sonori. Sono tatuaggi in codice che tramite una app lanciano messaggi audio. Si può associare di tutto al tatuaggio impresso sulla pelle. Voci, musica, suoni e rumori. Hanna, ad esempio, si è fatta "tatuare" la voce di sua madre, per renderla eterna. E conta di mostrarle la novità il giorno della festa della mamma. E' cresciuta la domanda di questo tipo di lavorazioni, ha spiegato la tatuatrice Tiffany Garcia. Tra i tattoo sonori più richiesti, messaggi dei familiari, soprattuto le voci dei figli, ma anche tanta musica del cuore.