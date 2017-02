Usa, in migliaia contro Trump a New York, Los Angeles, Chicago

New York (askanews) - Dopo appena un mese dal suo insediamento, continuano senza sosta le proteste contro Donald Trump. Migliaia di persone hanno manifestato contro il neo presidente degli Stati Uniti a New York e in diverse altre città degli Stati Uniti, in occasione del "Presidents Day", la festività in onore dei presidenti americani.Al grido "Non è il mio presidente", almeno 10mila manifestanti, secondo una stima non ufficiale della polizia, si sono radunati nei pressi del Trump International Hotel di New York, vicino Central Park."Donald Trump è un incubo per tutte le persone coinvolte, anxi per tutto il mondo - dice questa donna - e tutti si devono unire e levarsi in piedi di fronte a lui"."Non si può fare vacanza quando c'è un fascista come presidente - tuona un altro manifestante - devi combattere contro di lui ogni giorno, ogni notte, senza sosta. Lui non ha intenzione di fermarsi? Bene, neanche noi abbiamo intenzione di farlo"."È un presidente illegittimo - conclude questa ragazza - crediamo che la sua elezione sia del tutto illegittima a causa di un certo problema con la Russia, la soppressione degli elettori e tante altre piccole cose".Manifestazioni analoghe si sono tenute a Los Angeles, Chicago, Atlanta e Washington e anche in diverse città europee come Londra, Edimburgo e Glasgow nel Regno Unito dove sono state raccolte anche un milione di firme contro la visita ufficiale di Trump invitato del premier britannico Theresa May.