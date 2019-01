(Agenzia Vista) Washington, 29 gennaio 2019 Usa: "Interrotti rapporti petroliferi Venezuela, faremo di tutto per supportare Guaidò", sottotitoli "Oggi interrompiamo i rapporti economico petroliferi con il Venezuela. Metteremo in campo tutte le possibilità diplomatiche ed economiche per supportare il presidente ad interim Guaidò". Queste le parole di uno dei portavoci del Governo degli Stati Uniti d'America durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it