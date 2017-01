Usa, la gente di Washington poco entusiasta di Trump presidente

Washington (askanews) - Sono attese 600mila persone a Washington per il giuramento di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti. Ma nella capitale americana non regna certo l'entusiasmo per il tycoon newyorchese che qui ha ottenuto il peggiore risultato elettorale, solo il 4 per cento dei consensi. "Non voglio vedere tutti quei pazzi che verranno per sostenere Trump. Per la prima volta in vita mia non vedrò il giuramento nemmeno in tv", dice un abitante di Washington. "Certo, non festeggerò molto l'arrivo di questo nuovo presidente", ribatte un altro. "Ho votato per Hillary Clinton - racconta una ragazza - E' duro vedere alla Casa Bianca qualcuno che non ha rispetto per me come individuo, come donna, per la mia libertà a disporre del mio corpo, tutte cose che fanno di noi l'America"Per Ana, è deciso: niente giuramento. Al contrario, parteciperà a una manifestazione contro Trump organizzata per sabato. Chi festeggerà a modo suo è Jim, proprietario di un negozio di gadget a pochi passi dalla Casa Bianca. "Il giorno del giuramento e l'indomani normalmente quadruplichiamo le entrate", racconta l'uomo, che ammette di aver fatto male i conti con il fenomeno Trump"Credevo che avrebbe vinto Hillary. Così in autunno ho acquistato articoli con la sua immagine per 100mila dollari e non ne avevo alcuno pronto di Trump". Ora Jim ha recuperato e il suo negozio ha gadget di ogni tipo con il presidente miliardario. Dalle magliette alla penna parlante, con la voce di Donald Trump che presta giuramento.