Usa nella morsa del gelo, la spiaggia innevata del lago Ontario

(Agenzia Vista) Canada, 04 gennaio 2018 L'ondata di gelo che da giorni sta colpendo gli Stati Uniti non da tregua, le temperature hanno toccato i meno 34 gradi. Il freddo polare ha causato la formazione di ghiaccio anche sulle spiagge, come mostra il video registrato a Scales Hall, sul Lago Ontario. Nella giornata di giovedì 4 gennaio a New York le scuole rimangono chiuse a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, mentre il Senato, dopo la cancellazione di oltre 2500 voli, ha sospeso le votazioni per consentire ai parlamentari di partire Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev