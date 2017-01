Usa, nella notte manifestazioni pro e contro Donald Trump

New York (askanews) - La vigilia dell'insediamente di Donald Trump alla Casa bianca è stata segnata da importanti manifestazioni pro e contro il miliardario.A Washington, dove giurerà come 45esimo presidente degli Stati Uniti tante persone hanno manifestato nella notte. Non solo balli e celebrazioni, anzi sono previste una raffica di marce e raduni di protesta nella capitale federale: dal corteo più atteso, quello delle donne, alle manifestazioni contro la guerra e il razzismo o per la legalizzazione generale della cannabis.Ma molti sono impazienti di vedere il loro candidato alla guida degli Stati Uniti."Sai il Primo Emendamento, la libertà di parola e di essere violento, è buono. La violenza risolve le cose, voglio dire alla fine noi siamo quelli che hanno vinto" dice un supporter di Trump.Di tutt'altro tono la grande manifestazione di New York, dove migliaia di persone, tra i quali molti esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura, hanno dimostrato contro il tycoon.Star di Hollywood come Robert de Niro e Alec Baldwin, il regista premiato con l'Oscar Michael Moore e la cantante Cher erano tra coloro che si sono riuniti di fronte al Trump International Hotel a Central Park South. "Qualsiasi cosa accada, noi americani, noi newyorchesi, noi patrioti, resteremo uniti per i nostri diritti e per i diritti dei nostri concittadini", ha detto De Niro."Bene, ora è tempo di creare il nostro movimento. Inizia stanotte ed è di tutto il paese, ora, domani e nei giorni a venire", ha detto de Blasio. Il primo cittadino di New York ha citato poi la sanità universale, la questione del cambiamento climatico e il mantenimento dei diritti ottenuti sotto il presidente uscente Barack Obama come centro della lotta. "Guardate le migliaia di persone qui stanotte - ha continuato - e questo è solo l'inizio".