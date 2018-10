Usa, pacchi bomba sospetti a Hillary Clinton e Barack Obama

New York (askanews) - Stati Uniti nel caos dopo che alcuni pacchi bomba sono stati trovati tra la posta indirizzata a casa di Bill e Hillary Clinton e a casa di Barack e Michelle Obama.Anche la sede della Cnn a New York è stata fatta evacuare dopo che le forze di polizia sono intervenute per un pacco sospetto trovato al Time Warner Center.Tutti i media americani, come si vede in queste immagini, stanno seguendo l'accaduto con notiziari live.Solo lunedì 22 ottobre un ordigno esplosivo era stato trovato nella cassetta postale della residenza di George Soros, non lontano da New York. Secondo gli investigatori gli episodi sarebbero collegati.Smentito dai Servizi segreti americani il ritrovamento di un ulteriore pacco sospetto alla Casa Bianca che, dal canto suo, ha condannato gli atti "ignobili" ai danni di Obama e Hillary Clinton."I responsabili ne dovranno rispondere davanti alla giustizia" ha detto la portavoce Sarah Sanders, aggiungendo che le forze dell'ordine prenderanno tutte le misure necessarie per proteggere le persone minacciate da questi "vigliacchi".