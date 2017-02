Usa, poliziotto di frontiera: muro anti-immigrati? Ci vuole altro

Bisbee (askanews) - Il sergente Louie Tartaglia è un poliziotto della città di Bisbee nella contea di Cochise, nello stato americano dell'Arizona, il cui confine meridionale corre, per buona parte, lungo la frontiera con il Messico.Il suo lavoro consiste soprattutto nel pattugliare la zona assieme alla polizia di frontiera americana, per scongiurare eventuali sconfinamenti e immigrazioni clandestine. Eppure, sul muro anti-immigrati promosso dal neo presidente americano Donald Trump, nutre non poche perplessità."Abbiamo bisogno di molto di più che un muro o una barriera difensiva per proteggere il confine - dice - ci sono moltissime altre cose che dovrebbero essere perfezionate, a partire dal lavoro, la finanza, la tecnologia e le infrastrutture"."Molte persone pensano che i confini possano essere protetti da un muro magico o da recinzioni così alte che nessuno può superarle - dice Tartaglia - ho l'impressione che la gente pensi che basti applicare la legge per evitare che i clandestini passino il confine, ma non è così. Gli basterebbe venire qui, guardare il confine, questa lunga linea di confine, per avere subito una diversa prospettiva".John Kelly, il generale dei Marines scelto come Segretario alla Sicurezza nazionale da Trump, ha confermato che il muro tra Stati uniti e Messico dovrà essere completato entro 2 anni."Dapprima dove c'è più bisogno - ha detto - e poi sarà completato".Nelle intenzioni di Trump, il muro dovrebbe estendersi per 3.200 chilometri. Kelly, che supervisionerà progettazione e costruzione ha aggiunto che la protezione del confine meridionale sarà fatta con un "approccio a più livelli", che comprende barriere fisiche e la tecnologia dei sensori."La recinzione esistente - conclude intanto Tartaglia - è alta quasi 4 metri eppure non ci vuole niente affinché i malintenzionati la scavalchino o taglino la rete per far passare i veicoli carichi di droga"."Abbiamo appena bloccato un'auto che trasportava oltre 3mila libbre di marijuana".