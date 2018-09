Usa, protesta a Washington: no a Kavanaugh alla Corte Suprema

Roma, (askanews) - Manifestazione a Washington davanti all'ufficio della senatrice Susan Collins per invitarla a fermare la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema.I manifestanti, con cartelli con scritto "Vota no", hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto negativo che potrebbe avere la nomina dell'uomo indicato da Trump, travolto dalle accuse di molestie sessuali, in particolare sui diritti per le donne.Kavanaugh, da parte sua, in un'intervista ha respinto le accuse bollandole come "falsità": "Non ho intenzione di lasciare che accuse false ci spingano fuori dall'iter" ha specificato, sperando, anzi, nel giudizio del Senato, a cui spetta la conferma della nomina.