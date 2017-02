Usa, proteste a Washington per fermare DeVos ministra Educazione

Washington (askanews) - Ancora una scelta di Donald Trump che divide e porta migliaia di persone in piazza. Il neo presidente degli Stati Uniti ha scelto Betsy DeVos, miliardaria paladina delle scuole private per guidare il ministero dell'Educazione.La protesta oltre che in strada continua anche nell'aula di Capitol Hill con una seduta fiume, i senatori democratici infatti hanno scelto di non andare a letto per restare in aula a ribadire la loro contrarietà a questa scelta, i repubblicani dal canto loro minacciano di tenere la seduta aperta finché non verranno confermati i quattro dei candidati di Trump al governo, fermi da giorni tra i rinvii promossi dall'opposizione democratica.I sostenitori e politici democratici hanno voluto ripetere davanti al palazzo del Senato tutti i motivi per cui la DeVos non è adatta a ricoprire un ruolo ministeriale."Lei è favorevole al portare le armi a scuola, questo è aberrante per una persona che rappresenta la scuola soprattutto in un momento in cui la scuola è dilaniata dalla violenza" dice il senatore del Connecticut Chris Murphy."Lei ha passato tutta la vita a combattere contro la scuola pubblica e a promuovere quelle private spostando i fondi dei contribuenti dalle pubbliche alle private. Inoltre non ha mai mandato i figli alle scuole pubbliche, non sa nulla di questo mondo" racconta una madre di Annapolis.Per bocciare la nomina di DeVos, finanziatrice repubblicana senza alcuna esperienza di scuole pubbliche e protagonista di una pessima performance in commissione, ai democratici manca un solo voto. Due senatrici repubblicane hanno annunciato pubblicamente che voteranno contro DeVos: l'aula è così divisa 50-50, ma il vicepresidente Mike Pence potrà esprimere il suo voto, garantendo la nomina della miliardaria. Sarebbe la prima volta nella storia americana che serve il voto di un vicepresidente per confermare un ministro.