Usa, repubblicano Scott vince in Florida dopo riconteggio voti

Miami (askanews) - Il riconteggio dei voti in Florida ha confermato i risultati delle elezioni di metà mandato: il governatore repubblicano della Florida, Rick Scott, ha conquistato il seggio al Senato battendo il democratico Bill Nelson. Al termine del riconteggio a mano dei voti, Scott ha ottenuto il 50,05% delle preferenze, oltre 10.000 voti in più del senatore uscente.Nelson, senatore della Florida dal 2001, ha ammesso la sconfitta, e Scott ha subito lanciato un appello all'unità: "Dobbiamo fare quello che gli americani hanno sempre fatto: riunirci per il bene del nostro Stato e del nostro Paese" Sempre in Florida, il candidato democratico per la carica di governatore, Andrew Gillum, ha ammesso la sconfitta sabato scorso contro il repubblicano Ron DeSantis.In Georgia invece Stacey Abrams pur non riconoscendo la vittoria del repubblicano Brian Kemp ha ammesso che "non ci sono elementi legali per poter ribaltare il risultato". Se avesse vinto sarebbe stata la prima donna di colore governatrice della Georgia.