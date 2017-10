Usa, sparatoria a Las Vegas, oltre 20 morti e 100 feriti

Las Vegas, (askanews) - Panico a Las Vegas per una sanguinosa sparatoria nella città del gioco. Centinaia di colpi di arma automatica sono stati esplosi sulla folla durante un concerto di musica country. La polizia di Las Vegas ha annunciato che oltre 20 persone sono morte e che altre 100 sono rimaste ferite, alcune sono in gravi condizioni. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere che l'assalitore, un uomo del posto, è stato abbattuto e che stanno dando la caccia alla compagna dell'uomo.L'incidente è avvenuto sulla Strip, la via dei casino della città del Nevada, intorno a Mandalay Bay Resort and Casino e secondo testimonianze qualcuno avrebbero mirato la folla che assisteva alla serata finale del festival country Route 91 Harvest dalle finestre del 32esimo piano dell'albergo, dopo aver abbattuto una guardia di sicurezza. La gente presa dal panico ha iniziato a scappare per cercare di mettersi in salvo. L'aeroporto di Las Vegas, adiacente alla zona dell'attacco, è stata chiuso e la polizia ha invitato in cittadini a non recarsi nella zona, che è ancora isolata. Alcuni voli sono stati dirottati su altri scali della zona.