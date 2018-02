Usa, sparatoria in una scuola della Florida: almeno 17 morti

Fort Lauderdale (askanews) - La strage di San Valentino conta almeno 17 morti, tra giovani e adulti, e numerosi feriti di cui 15 ancora in ospedale. Una sparatoria che ha sconvolto una scuola superiore a Parkland, un quartiere ricco di Fort Lauderdale a un'ora di auto da Miami, in Florida.Ad avere aperto il fuoco è stato Nicholas Cruz, un ex studente, espulso l'anno scorso dall'istituto Marjory Stoneman Douglas High School per cattiva condotta. il Diciannovenne è stato arrestato 60 minuti dopo la strage, a circa cinque chilometri di distanza dal luogo della sparatoria, prima è stato portato in ospedale e ora è sotto custodia. Il suo movente resta ancora un mistero ma stando alla ricostruzione dell'Fbi, si era preparato per compiere il massacro.Il giovane armato di un fucile semiautomatico AR-15, di "tanti caricatori", di granate fumogene e con il volto coperto da una maschera antigas, ha aperto il fuoco. Poi si è recato all'interno dell'edificio e ha fatto scattare l'allarme antincendio aprendo il fuoco contro chi stavano cercando rifugio."Ci sono 17 morti. E' una catastrofe", ha dichiarato lo sceriffo Scott Israel, della contea di Broward. "Non ci sono davvero parole", ha aggiunto."Le mie preghiere vanno a tutte le vittime e alle loro famiglie. Non posso neanche immaginare il loro dolore in questo momento" ha detto il governatore repubblicano della Florida, Rick Scott.E sui social media sono emersi materiali definiti dalle autorità "molto, molto sconvolgenti", Cruz infatti era un fanatico delle armi. Intanto il presidente americano Donald Trump ha offerto su Twitter le "condoglianze alle famiglie delle vittime dicendo che nessun bambino, insegnate o chiunque altro dovrebbe mai sentirsi insicuro in una scuola americana".Nella sua America però dal 2000, ci sono stati oltre 40 episodi chiamati "active shooter", come quello che si è verificato a Parkland. La tragedia firmata Cruz, è tre delle 10 peggiori sparatorie di massa della storia moderna americana.