Usa, timore e paura per i "dreamers" con l'arrivo di Trump

Washington (askanews) - Ormai è partito il conto alla rovescia per l'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, ma l'inizio della sua presidenza crea preoccupazioni a livello internazionale ma soprattutto nazionale, in primis tra i cosiddetti "dreamers". Si tratta di giovani portati illegalmente negli Stati Uniti dai loro genitori quando erano bambini e ai quali Obama ha promesso immunità rispetto alle deportazioni degli immigrati clandestini.Ma ora le cose potrebbero cambiare drasticamente. Il timore che Trump abolisca subito il Dream Act, mantenendo così la promessa fatta in campagna elettorale di fare guerra ai clandestini."Il decreto ci ha permesso di sentirci più sicuri e garantiti. Grazie a questo possiamo avere un regolare contratto di lavoro e il Governo ora sa tutto di noi. Queste informazioni però ora potrebbero essere usate contro di noi, siamo preoccupati" racconta Ines Alejando che è arrivata in America dal Messico con la madre e la sorella passando per il deserto, quando era una bambina.Obama da parte sua ha detto: "Esorterò il presidente eletto a pensarci bene prima di mettere in pericolo lo status di coloro che da tutti i punti di vista pratici sono bambini americani". Lo spettro della deportazione di massa preoccupa chi ha creduto nel sogno americano che ora rischia di diventare in incubo.