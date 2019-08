Usa: trovato morto a New York lo chef italiano Andrea Zamperoni

New York, 23 ago. (askanews) - È stato trovato morto a New York Andrea Zamperoni, lo chef italiano del Cipriani Dolci, famoso ristorante italiano nella Grand central station della metropoli americana, scomparso sabato 17 agosto al termine del suo turno di lavoro.Secondo la stampa statunitense, il corpo di Zamperoni è stato trovato senza vita in un affittacamere nel Queens, il Kamway Lodge & Tavern ad Elmhurst, nei pressi dell'aeroporto di La Guardia, intorno alle 20.30 locali di mercoledì 21 agosto dalla polizia che ha riposto ad una chiamata.Gli agenti non hanno potuto fare altro che constatare la morte sul posto, sulla salma è stata disposta l'autopsia. Zamperoni, 33 anni, originario di Casalpusterlengo, nel lodigiano, viveva a Woodside, un altro quartiere del Queens.